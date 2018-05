Hannover - Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im März um 0,6% (preisbereinigt: -0,6%) ggü. dem Vormonat zurückgegangen, teilte das Statistische Bundesamt mit, so die Analysten der Nord LB.Im Vergleich zum Vorjahresmonat stehe ein Plus von 1,3% (preisbereinigt: +2,6%) zu Buche. Die Inflation in Deutschland sei im April nach vorläufigen Berechnungen unverändert bei 1,6% ggü. Vorjahr geblieben. Preistreiber seien Nahrungsmittel gewesen, die sich um 3,4% verteuert hätten. Die US-Verbraucherausgaben hätten sich im März um 0,4% erhöht. Heute veröffentliche Eurostat die Schnellschätzung zur BIP-Entwicklung in der Eurozone für das erste Quartal 2018. Es zeichne sich ein deutlich geringeres Expansionstempo als in den Vorperioden ab, und auch die bislang schon vereinzelt vorliegenden Ergebnisse aus den Mitgliedsstaaten würden in diese Richtung deuten. Die FOMC-Sitzung am 1. und 2. Mai dürfte keine ganz großen Überraschungen hervorbringen. Jedenfalls werde es keine neuen Projektionen und keine Pressekonferenz mit Jerome Powell geben. Insofern liege der Fokus diesmal wieder allein auf der Wortwahl im FOMC-Statement.

