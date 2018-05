Frankfurt - Die im März zu verzeichnende erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten und die Unsicherheit der Anleger spiegelten sich am Unternehmensanleihemarkt in steigenden Risikoprämien (Asset Swap Spreads) wider, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroRenta Corporates A Fonds (ISIN LU0117072461/ WKN 940637).

