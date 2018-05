Die SAF-HOLLAND S.A. (ISIN: LU0307018795) meldet den erfolgreichen Vollzug der Übernahme von 100 % der Anteile an der York Transport Equipment (Asia) Pte. Ltd. mit Hauptsitz in Singapur. Mit der Übernahme avanciert SAF-HOLLAND schlagartig zu einem der Marktführer bei Trailerachs- und Federungssystemen in Indien.

SAF-HOLLAND hatte die Unterzeichnung des Vertrags über die Übernahme von York Transport Equipment (Asia) Pte. Ltd. ("York") mit TRF Singapore Pte. Ltd. ...

