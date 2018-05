Die Recycling-Maschine bei GLP ist in der Lage, mehr als 1.800 kg Kunststoffabfälle unterschiedlichster Art pro Stunde in hochwertiges wiederverwertbares Kunstoffgranulat zu verwandeln. Sie ist vorgesehen, um eine große Menge PE-Industrieabfall zu verarbeiten. Das gewonnene Granulat wird dann in der Produktion von Premium-Drainagerohren und -schläuchen verwendet. Green Line Polymers ist einer der größten Recycler von Polymeren in Nordamerika.

