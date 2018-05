Auf den letzten Metern könnten Sammelklagen gegen VW doch noch gelingen. Es wäre der Schlusspunkt einer seit Jahren schleichend voranschreitenden Machtverschiebung zwischen Unternehmen und Verbrauchern.

Auf sein Auto lässt Elmar Reineke nichts kommen, trotz allem. Ein Superwagen sei dieser Volkswagen Tiguan, sagt er, "hab mir gleich nach dem Prozess einen neuen gekauft". Der Dieselskandal, der das Land auch drei Jahre nach Bekanntwerden noch in Wallung bringt, für Elmar Reineke war er in erster Linie ein gutes Geschäft. Sein altes Auto, 95.000 Kilometer auf dem Tacho, hat der Konzern zu seinem Kaufpreis zurückgenommen. Reineke legte ein paar Hundert Euro drauf und hat heute das gleiche Modell, Kilometerstand: null. "Mit allen Extras, ist doch logisch."

Für den Volkswagen-Konzern sind Leute wie Elmar Reineke der blanke Horror. Denn Reineke, Finanzberater und Landwirt aus dem Sauerland, ist zu allem Übel auch noch rechtsschutzversichert. So war für ihn klar, was zu tun sei, als er in der Zeitung von einem Dieselkäufer las, der Volkswagen verklagt hatte. "Da wollte ich natürlich auch mein Geld zurück." Danach, sagt Reineke, ging alles ganz schnell. Er rief den Anwalt aus der Zeitung an, klagte beim Landgericht Paderborn. "In der Verhandlung wollte der Richter dann nur von mir wissen, unter welchen Prämissen ich den Wagen damals gekauft habe", erinnert sich Reineke. "Ich habe gesagt: weil er den saubersten Motor hat." Der Richter verurteilte Volkswagen zur Rückzahlung des Kaufpreises. "Volkswagen hat dann mit Revision gedroht und mir einen Vergleich angeboten", sagt Reineke. "Aber so geht das doch nicht!" Als er nicht darauf einging, überwies VW schließlich das Geld ohne weitere Bemerkungen. "Die haben mir nur noch den Händler genannt, wo ich den Wagen auf den Hof stellen musste."

Früher waren Menschen wie Reineke die Ausnahme. Verbraucher verklagt Unternehmen, so begannen die verrückten Geschichten aus den USA. Dem Land, wo einer mal mehrere Millionen bekommen hat, weil er sich mit dem Kaffeebecher verbrüht hatte. Aber in Deutschland? Hier laufen die Dinge eben anders. Wir prüfen Produkte viel genauer, bevor wir sie auf den Markt lassen. Dafür gibt es nachher auch keine Millionenklagen. So ungefähr lautete die stillschweigende Übereinkunft, schien es. Doch nun zeigt die Aufarbeitung des Dieselskandals: Diese Zeiten sind vorbei.

Elmar Reinekes gibt es inzwischen Tausende in diesem Land. Jeden Tag werden Urteile bekannt, in denen ein Richter Volkswagen zu einer ähnlichen Zahlung verdonnert, gut 100 sind es bisher. All die eingestellten Verfahren, weil Volkswagen im Stillen einen Vergleich getroffen hat, sind da noch gar nicht eingerechnet. Gerade erst hat der Spediteursverband BGL angekündigt, seine Unternehmen wollten sich zu einer gemeinsamen Klage zusammenschließen, 15.000 Ansprüche gegen Volkswagen könnten das werden. Die Welle rollt. Und so wie sie ihren Anfang schon lange vor dem VW-Skandal genommen hat, wird sie auch deutlich länger wirken. Denn nun schlägt sich auch die Politik auf die Seite der Konsumenten. Die Bundesregierung dürfte in den nächsten Wochen die Musterfeststellungsklage auf den Weg bringen, in der EU gibt es weiter gehende Pläne für Sammelklagen. Wie auch immer die im Detail umgesetzt werden, schon jetzt ist absehbar: Das Verhältnis zwischen Konsumenten und Unternehmen verändert sich von Grund auf. Was das aber genau bedeutet und ob es eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, darüber gehen die Meinungen weit auseinander.

Jan-Eike Andresen steht auf der Seite der Gutfinder, zumindest im Prinzip. Schließlich verdient er sein Geld damit, dass Verbraucher seine "David gegen Goliath"-Geschichte glauben. Die geht so: "Die Verbraucher in Deutschland sind es gewohnt, dass sie gegen die Tricks der Großkonzerne sowieso nichts machen können. Das wollten wir so nicht hinnehmen." Mit wir meint Andresen sich und seine zwei Partner, mit denen er vor einigen Jahren die financialright GmbH gegründet hat. Die verkaufte sich als eine dieser fröhlichen Gründergeschichten, wie sie jeder Kreuzberger Hinterhof derzeit hervorbringt. Von Kollaboration ist da die Rede, von Transparenz und natürlich von einer besseren Welt: "Am liebsten wäre es mir, wenn ich financialright morgen dichtmachen könnte, weil es nicht mehr gebraucht wird." Derzeit aber sei die Welt leider noch ziemlich dringend auf ihn angewiesen, findet Andresen.

Seine Plattform myright übernimmt Forderungen von Verbrauchern gegenüber Unternehmen, vertritt sie gebündelt und kostenlos vor Gerichten. Wenn er siegt, streicht er ein gutes Drittel der Schadenssumme ein. Beim ersten Verfahren, einer Klage gegen überhöhte Bearbeitungsgebühren bei Banken, hat das gleich ausgezeichnet funktioniert. "Mehr als eine Million Euro haben wir am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...