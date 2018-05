Nach einem Rekordhoch im Vorquartal hat sich in allen Ländern des Euro-Raums das Wirtschaftsklima verschlechtert. Die Aussichten sind dennoch gut.

Das Wirtschaftsklima in der Euro-Zone kühlt sich im laufenden zweiten Quartal deutlich ab. Das entsprechende Barometer des Ifo-Instituts fiel von 43,2 auf 31,1 Punkte, wie die Münchner Forscher am Mittwoch in einer Schätzung mitteilten. Im Vorquartal war der höchste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...