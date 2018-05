flatex Morning-news DAX update

Der japanische Nikkei beendete den Handel bei 22.472,78 Punkten, ein Minus von 0,2 Prozent, ebenfalls schwächer notieren der Hong Kong Hang Seng Index und der südkoreanische KOSPI. Der DAX startet deutlich gestärkt in den Handelstag und notiert aktuell bei 12.708 Punkten. Der S&P Future liegt derzeit bei einem leichten Minus von 0,1 Prozent. Hugo Boss ist nach Zahlen 0,8 Prozent fester bei 78,10 Euro.

Zur Charttechnik: Bedingt durch den Feiertag gestern wurde in Frankfurt nicht gehandelt. Den Montag konnte der DAX mit einem Plus von einem Viertel Prozentpunkt bei 12.612,11 beenden, jedoch fehlt ihm nach wie vor die Kraft nach oben. So konnte erneut das Wochenhoch der letzten Woche bei 12.647,16 Punkten nicht überwunden werden, mehr als 12.622,93 waren in der Spitze nicht drin. Damit bleibt die Marke von 12.647,16 anscheinend ein klarer Widerstand, kurzfristige Unterstützungen sind bei 12.525/12.518/12.503 auszumachen.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/