AUTOMOBIL PRODUKTION: Herr Dr. Zehender, Herr Dr. Khan, der Supplier Special Award ging in diesem Jahr für Entwicklung und Integration des Multimediasystems MBUX an Harman. Was macht die Leistung denn so special?Zehender: Die Herausforderung war groß, als wir vor drei Jahren einen Partner für unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...