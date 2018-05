Mitten im größten Datenschutzskandal der Firmengeschichte setzt Facebook auf Liebe. Das weltgrößte soziale Netzwerk steigt in die Online-Partnervermittlung ein, wie Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Dienstag auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz F8 ankündigte. "Auf Facebook haben 200 Millionen Menschen ihren Status als Single angegeben, also...

Den vollständigen Artikel lesen ...