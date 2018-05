In der Eurozone hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben im April den vierten Monat in Folge eingetrübt. Der vom britischen Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe fiel um 0,4 Punkte auf 56,2 Zähler, wie das Institut am Mittwoch in einer zweiten Schätzung mitteilte. Der Rückgang fiel etwas schwächer aus als zunächst ermittelt. Mit deutlich über 50 Punkten zeigt der Indikator aber immer noch klar Wachstum an.

In Deutschland, Italien und Spanien gingen die Indikatoren zurück, in Frankreich stieg die Kennzahl dagegen leicht. Die Industrie habe sich zu Beginn des zweiten Quartals weiter abgeschwächt, sagte Markit-Chefökonom Chris Williamson. Allerdings sollte man nicht aus den Augen verlieren, dass das Wachstumstempo insgesamt solide geblieben sei.

Seit dem mehrjährigen Hoch vom Dezember sei die Industriestimmung vor allem durch Knappheiten auf der Angebotsseite belastet worden, ergänzte der Ökonom. Hinzu gekommen seien Streiks, schlechtes Wetter und ein hoher Krankenstand. Einige dieser Faktoren dürften sich in den kommenden Monaten abschwächen.

Die Daten im Überblick:

^Region/Index April Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Verarb. Gew. 56,2 56,0 56,0 56,6

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 58,1 58,1 58,1 58,2

FRANKREICH

Verarb. Gew. 53,8 53,4 53,4 53,7

ITALIEN

Verarb. Gew. 53,5 54,5 --- 55,1

SPANIEN

Verarb. Gew. 54,4 54,1 --- 54,8°

(Angaben in Punkten)

