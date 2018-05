Wie erwartet kräftig nach oben geht es am Mittwochvormittag mit dem DAX. Der Index steigt 1,0 Prozent auf 12.740 Zähler. Für einen kleinen Kurssprung hat dabei das Überwinden der vielbeachteten 200-Tagelinie gesorgt. "Da lagen wohl einige Buy-Stops über 12.670 im Orderbuch", begründet ein Händler den Sprung. Nachrichtlich gebe es nichts Neues außer den bereits vorbörslich bekannten Faktoren: "Euro nahe 1,20 Dollar, Risk On in New York, starke Zahlen von Apple und den Autoabsätzen und keine Eskalation im Handelsstreit", fasst der Händler zusammen: "Was soll man denn noch mehr wollen".

