Chinas Marktöffnung ist noch unzureichend. Es ist an der Zeit für das Land, ausländischen Unternehmen den Marktzutritt erleichtern und so den Konflikt mit den USA zu entschärfen.

Ich gestehe: Ich bin ein großer Bewunderer Chinas und seiner Fähigkeit, wirtschaftspolitische Strategien so anzupassen, dass die Wachstumsrate hoch bleibt. Als ich 1982 zum ersten Mal nach China reiste, erlebte ich ein sehr armes Land. Die Landwirtschaft war verstaatlicht. Da die Bauern das Recht verloren hatten, ihren eigenen Grund und Boden zu bestellen, war die landwirtschaftliche Produktionsleistung extrem niedrig. Jenseits der Landwirtschaft war individuelles Eigentum an Produktionsmitteln verboten. Eine Familie durfte zwar eine Nähmaschine für den Eigengebrauch besitzen, aber es war nicht möglich, zwei Nähmaschinen anzuschaffen und jemanden einzustellen, der bei der Herstellung von Kleidungsstücken hilft.

Unter der Führung von Deng Xiaoping begann der Wandel. Grundstücke wurden an ihre früheren Eigentümer zurückgegeben. Diese durften den Überschuss, den sie über die staatlich verpflichtende Quote hinaus erwirtschafteten, behalten. Dadurch stieg die Agrarproduktion stark an. Die Bauern produzierten eine Reihe zusätzlicher Produkte wie Blumen und Gemüse, die sie direkt an die Kunden verkauften. Die Beschränkungen beim Eigentum an Produktionsmitteln und der Einstellung von Arbeitskräften wurden nach und nach gelockert.

Die Folge: Heute sorgt der Privatsektor für das Gros der wirtschaftlichen Aktivität in China. Seit 1982 wuchs das chinesische Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Schnitt um über sieben Prozent, ...

