Die Wirtschaftslage in der Euro-Zone schätzen Experten nach wie vor sehr gut ein. Nichtsdestotrotz hat sich laut dem Ifo-Institut das Wirtschaftsklima in allen wichtigen Ländern des Euro-Raums verschlechtert.

Das Wirtschaftsklima in der Euro-Zone kühlt sich im laufenden zweiten Quartal deutlich ab. Das entsprechende Barometer des Ifo-Instituts fiel von 43,2 auf 31,1 Punkte, wie die Münchner Forscher am Mittwoch in einer Schätzung mitteilten. ...

