Tetra Pak plant, vor Ende des Jahres einen Papierstrohhalm

einzuführen, der sich für seine Portionskartonpackungen eignet. Dies

geschieht im Rahmen eines breiteren Programms, das darauf abzielt,

das Problem des Plastikmülls anzugehen.



Strohhalme an Portionspackungen sind ein integraler Bestandteil

der Portionspackungen, aber sie werden ein Teil des

Plastikmüllproblems, wenn sie nicht richtig entsorgt werden. Das

Unternehmen hat daran gearbeitet, Verbraucher dazu anzuhalten, den

Strohhalm in die leere Packung zurückzuschieben, sodass er mit der

Packung zusammengesammelt werden kann. Jetzt arbeitet es daran, einen

Papierstrohhalm zu entwickeln, der für den Gebrauch mit seinen

Portionspackungen geeignet ist.



"Es klingt alles ganz einfach, aber es gibt tatsächlich eine Reihe

von größeren Herausforderungen, einen Papierstrohhalm mit den

erforderlichen Eigenschaften zu produzieren", gesteht Charles Brand,

Executive VP, Product Management and Commercial Operations.



"Dennoch ist unser Team zuversichtlich, dass es eine Lösung finden

kann und dass wir vor Ende des Jahres eine Papier-Alternative

anbieten können."



Unsere Packungen bestehen jetzt bereits durchschnittlich zu 75 %

aus Pappe; daher sind Papierstrohhalme ein wichtiger Schritt im

Bestreben des Unternehmens, langfristig ein komplett erneuerbares

Portfolio anbieten zu k?nnen.



ÜBER TETRA PAK



Tetra Pak ist ein weltführendes Unternehmen im Bereich von

Lebensmittelverarbeitung und Verpackungsl'sungen. Wir arbeiten eng

mit unseren Kunden zusammen und liefern sichere, innovative und

umweltverträgliche Produkte, die jeden Tag die Bedürfnisse von

Hunderten Millionen Menschen in mehr als 160 Ländern erfüllen. Mit

24.000 Mitarbeitern weltweit glauben wir an verantwortungsvolle

Unternehmensführung und einen nachhaltigen Geschäftsansatz. Unser

Motto "PROTECTS WHAT'S GOOD" reflektiert unsere Vision,

Lebensmittel sicher und verfügbar zu machen - überall.



Zu mehr Information über Tetra Pak besuchen Sie bitte

http://www.tetrapak.com



