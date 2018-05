Schaffhausen, Schweiz (ots/PRNewswire) -



Die cloudbasierte, mit KI (Künstliche Intelligenz) betriebene

Anwendung ermöglicht es mittels der Demokratisierung von Kontaktdaten

Einzelpersonen und Organisationen, ihre Kontaktnetzwerke als Asset

voll auszunutzen (zu kommerzialisieren und zu monetisieren), während

zugleich die Privatsphäre und Kontrolle der Nutzer über ihre

persönlichen Daten gewahrt bleiben.



Angesichts der jüngsten Facebook-Datenschutzkrise, in deren

Verlauf die Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern potenziell

widerrechtlich weitergegeben wurden, und der plötzlichen Erkenntnis

der Öffentlichkeit, dass Unternehmen soziale Medien und andere

Anwendungen auswerten, um persönliche Daten zu erhalten (Facebook hat

zugegeben, dass die öffentlichen Profilinformationen der "meisten"

seiner zwei Milliarden Nutzer möglicherweise zweckentfremdet wurden),

stellt sich lediglich die Frage, weshalb dies so lange gedauert hat.



Die Envoy AG mit Hauptsitz in der Schweiz wurde 2015 gegründet und

führte ihre offizielle internationale Markteinführung im Februar 2018

durch. Envoy arbeitet sowohl für einzelne Nutzer als auch für

Organisationen jedweder Größenordnung. Das Unternehmen ermöglicht es

seinen Anwendern erstmals, Kontaktdaten aus verschiedenen Quellen

hochzuladen, zu konsolidieren und miteinander zu kombinieren,

darunter aus anderen Social-Media-Plattformen,

Unternehmensdatenbanken und -verarbeitungssystemen, E-Mail- und

CRM-Anwendungen, von mobilen und vernetzten Geräten.



"Seit der Einführung von Envoy haben wir alles daran gesetzt,

einen möglichst leistungsstarken und allgemein verfügbaren

Mechanismus zu entwickeln und zu bauen, der Einzelpersonen die

Kontrolle und Privatsphäre bietet, die sie benötigen, wenn sie in

Erwägung ziehen wollen, ihre Kontakte mit Unternehmen und Kollegen zu

teilen", so Envoy-Gründer und -CEO Ralph Schonenbach. "Damit stellen

wir uns den Herausforderungen, mit denen alle Unternehmen zu kämpfen

haben: Niemand will seine kostbaren Kontakte mit der CRM-Datenbank

seiner Firma teilen", fuhr er fort. "Unser einmaliges Wertangebot

basiert auf einem Paradoxon - Daten weiterzugeben und sie zugleich

geheim zu halten.



Envoy ermöglicht es seinen Anwendern, alle ihre Kontaktdaten in

einem sicheren Tresor aufzubewahren und komplette Kontrolle darüber

zu haben, mit wem und wie lange diese geteilt werden sollen. Envoys

Engine extrahiert Informationen aus hochgeladenen und geteilten

Kontaktdaten, um potenziell unbegrenzte Geschäftsmöglichkeiten und

soziale Verbindungen zu entdecken.



Aber vor allen Dingen steht bei Envoys Angebot der Datenschutz im

Mittelpunkt. Im Gegensatz zu anderen sozialen Medien sammelt Envoy

keine Daten, um ein Profil seiner Nutzer zu erstellen und Nutzerdaten

an andere Plattformen, Werbetreibende oder Marketingunternehmen

weiterzugeben oder zu verkaufen, und wird dies auch in Zukunft

niemals tun, ohne vorher die ausdrückliche und unmissverständliche

Zustimmung des betreffenden Nutzers oder seines Kundenstamms

eingeholt zu haben. Envoy richtet sich nicht mit irrelevanten,

ungewollten und ungebetenen Inhalten an seine Nutzer. Envoy gelobt,

das Recht seiner Nutzer zu wahren, in Vergessenheit zu geraten,

Konten zu löschen und Daten auf Anfrage zu exportieren und zu

löschen.



Envoy ist schon jetzt DSGVO-konform und wird ab Herbst 2018 die

Blockchain-Technologie dazu einsetzen, neue Nutzerdienste

bereitzustellen, darunter Identitätsprüfung und Betrugsschutz,

Datenverschlüsselung, Erstellung und Widerruf von Nutzerfreigaben und

mehr.



Mehr über Envoy erfahren Sie auf: http://www.envoyworld.com



