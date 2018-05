Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Den Polit-Trubel vermisst Klaus Wowereit, 64, vier Jahre nach seinem Rücktritt als Regierender Bürgermeister von Berlin nicht. Vor allem genieße er heute die Zeit mit seinem Partner, sagt er im Interview mit GALA (Heft 19/2018, EVT 03.05.2018): "Seit ich mehr Zeit habe, merke ich, wie gut Jörn und ich miteinander können. Am Anfang hat es öfter ganz schön gekracht bei uns. Für mich war es ja die erste richtig dauerhafte Beziehung." Seit 25 Jahren sind Wowereit und der Arzt Jörn Kubicki, 52, ein Paar. Derzeit sorgt der geplante Familienzuwachs für Diskussionen. Wowereit: "Meinem Freund kann er nicht groß genug sein, er wünscht sich einen Schäferhund. Für mich dürfte es auch ein Beagle sein."



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Frauke Meier Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: meier.frauke@guj.de www.gala.de