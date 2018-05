IRW-PRESS: Neptune Dash Technologies Corp.: Neptune Dash meldet Finanzergebnisse des 2. Quartals

Vancouver (British Columbia), 1. Mai 2018. Neptune Dash Technologies Corp. (TSX-V: DASH, Frankfurt: 1NW) (Neptune Dash oder das Unternehmen) meldete heute seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal, das am 28. Februar 2018 zu Ende gegangen ist. Neptune Dash errichtet und betreibt Dash-Masternodes und investiert in Technologien in Zusammenhang mit Dash-Blockchains. Das Unternehmen hat seine Betriebe am 30. Oktober 2017 aufgenommen, eine Fusionstransaktion mit Crossroad Ventures Inc. (Crossroad) abgeschlossen und notiert seit 22. Januar 2018 an der TSX Venture Exchange (die TSX-V). Am 28. Februar 2018 verfügte das Unternehmen über eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft: Neptune Stake Technologies Corp.

Die Aktiva des Unternehmens stiegen von insgesamt 4.026.646 Dollar am 30. November 2017 auf 16.112.274 Dollar am 28. Februar 2018. Die bedeutsamen Aktiva des Unternehmens beinhalteten 2.218.771 Dollar in bar und 13.788.723 Dollar in Form von digitalen Dash-Währungs-Token, die für die Masternode-Aktiva des Unternehmens verwendet wurden.

Neptune Dash freut sich bekannt zu geben, dass am 28. Februar 2018 18 Masternodes voll funktionsfähig waren, wodurch die Dash-Umsätze ihre volle Kapazität erreicht haben. Obwohl es bei den Dash-Preisen zu erheblichen Fluktuationen kam, handelt es sich um noch nicht erzielte Änderungen in unserer Bilanz und unserer Gewinn- und Verlustrechnung, da wir keine Dashes liquidieren. Diese Änderungen werden angesichts des Wachstums auf den Kryptowährungsmärkten erwartet. Alle verdienten Dashes werden weiterhin verwendet werden, um Masternodes zu errichten und unsere Dash-Umsätze weiter zu steigern, sagte Cale Moodie, CEO von Neptune Dash.

Höhepunkte des Quartals

In diesem Quartal hat das Unternehmen

- eine Privatplatzierungsfinanzierung in Höhe von 20,7 Millionen Dollar abgeschlossen;

- 14.327 zusätzliche digitale Dash-Währungs-Token erworben, um 15 weitere Dash-Masternodes zu errichten und zu betreiben (insgesamt 18 Dash Masternodes);

- seinen Kassenstand von 239.149 Dollar am 30. November 2017 um 1.979.622 Dollar auf 2.218.771 Dollar am 28. Februar 2018 erhöht;

- Betriebsumsätze in Höhe von 156.535 Dollar durch Dash-Masternode-Vergütungen erzielt, während es im vorangegangenen Zeitraum, der am 30. November 2017 zu Ende gegangen ist, 4.338 Dollar waren;

- ein Reverse Takeover von Crossroad abgeschlossen und unter dem Börsenticker DASH an die TSX-V gegangen.

Jüngste Entwicklungen

Nach dem Ende des Quartals hat das Unternehmen mit einem Netzwerkbetrieb begonnen, über eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft namens Neptune Stake Technologies Corp. Aktiva im Wert von 200.000 Dollar an Kryptowährungen erworben und ist unter dem Kürzel NPPTF an die OTC sowie unter dem Kürzel 1NW an die Frankfurter Börse gegangen.

Finanzbericht

- Das Unternehmen generierte in den ersten drei Monaten, die am 28. Februar 2018 zu Ende gegangen sind, Umsätze von 170 Dashes bzw. 156.535 Dollar. Das Unternehmen hat keine Dashes verkauft, die es mit seinen Masternode-Betrieben verdient hat.

- In diesem Quartal ist der marktgerechte Wert des Dash unterhalb des durchschnittlichen Token-Kaufpreises abgefallen, was zu einem noch nicht erzielten Verlust von 6.607.597 Dollar führte (Stand: 28. Februar 2018). Der noch nicht erzielte Verlust spiegelt den Rückgang der Preise von Kryptowährungen nach deren Höchststand im Dezember im Allgemeinen wider.

- In diesem Quartal hat das Unternehmen einmalige Ausgaben in Zusammenhang mit der Reverse-Takeover-Transaktion zwischen Crossroad und dem Unternehmen verzeichnet. Das Unternehmen verzeichnete Notierungs- und Einreichungsgebühren in Höhe von 3.512.337 Dollar. Dieser Betrag entspricht der Differenz zwischen dem geschätzten fairen Wert der Aktien des Unternehmens, die an die Aktionäre von Crossroad emittiert wurden, und dem fairen Nettowert der erworbenen Aktiva von Crossroad.

Das Unternehmen hat seit 28. Februar 2018 weitere 207 Dash-Token erwirtschaftet.

Finanzausweise und MD&A

Die Finanzausweise sowie die Managementerörterung und -analyse (Management Discussion and Analysis, die MD&A) des Unternehmens für die drei Monate, die am 28. Februar 2018 zu Ende gegangen sind, werden auf SEDAR unter www.sedar.com im Profil des Unternehmens sowie auf der Website des Unternehmens unter https://www.neptunedash.com verfügbar sein.

Über Neptune Dash Technologies Corp.

Neptune Dash baut und betreibt sogenannte Dash-Masternodes (Hauptknoten) und investiert in blockchainbasierte Dash-Technologien. Dash ist eine digitale Währung, die entwickelt wurde, um die Herausforderungen von Bitcoin in Bezug auf die Skalierung zu meistern.

Die Dash-Masternodes ermöglichen in der Dash-Blockchain folgende Funktionen:

a. sie ermöglichen private Peer-to-Peer-Transaktionen direkt zwischen den einzelnen Parteien;

b. sie haben eine Art Leitfunktion und stimmen über Auszahlungen von Dash-Belohnungen aus dem Kassenbestand und deren Zuweisung an die Dash-DAO (dezentralisierte, autonome Organisation/Decentralized Autonomous Organization) ab; und

c. sie ermöglichen Transaktionen, die annähernd in Echtzeit auf der Dash-Blockchain verarbeitet werden (gegenüber der Ziel-Blockzeit von drei Minuten für durchschnittliche Dash-Transaktionen).

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie etwa könnte, wird, erwarten, beabsichtigen, schätzen, prognostizieren, glauben, fortsetzen, planen oder ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf erwartete Umsatzsteigerungen im dritten Quartal und im Jahr 2018; den Wert des digitalen Währungsbestands des Unternehmens; die Geschäftsziele und Vorgaben des Unternehmens; sowie Informationen hinsichtlich der Absichten, Pläne und zukünftigen Aktionen der Parteien in Zusammenhang mit den hierin beschriebenen Transaktionen sowie deren Bedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von Beträgen, die noch nicht bestimmbar sind, und Annahmen, die beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, auch wenn sie vom Management als vernünftig erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen unterschiedlichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele vom Unternehmen nicht kontrolliert oder vorhergesagt werden können, wodurch sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden könnten, die darin explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und auf Annahmen hinsichtlich solcher Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren basieren, die hierin beschrieben werden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: die Risiken in Zusammenhang mit den Kryptowährungs- und allgemeinen Wertpapiermärkten; die Fähigkeit des Unternehmens, digitale Währungen erfolgreich zu schürfen; die Umsätze des Unternehmens, die nicht wie zurzeit erwartet oder überhaupt steigen könnten; einen Rückgang der Preise von digitalen Währungen, der sich äußerst negativ auf die Betriebe des Unternehmens auswirken könnte; die Volatilität der Preise von digitalen Währungen; Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von in Zukunft benötigten Finanzierungen; die Ungewissheit von Produktions- und Kostenschätzungen sowie das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben; Währungsschwankungen; behördliche Einschränkungen; Verbindlichkeiten; die Konkurrenz; den Verlust von Schlüsselpersonal; sowie andere damit in Zusammenhang stehende Risiken und Ungewissheiten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Managements anhand der zurzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie dar und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse könnten sich erheblich davon unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

