Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo will zukünftig erst einmal aus eigener Kraft wachsen. "Ein Mehrwert wird heute besser durch internes Wachstum, im Alleingang erwirtschaftet", sagte Bankchef Carlo Messina der "Börsen-Zeitung" (Mittwoch). Grund für den Kaufstopp seien die Preise. Auch in der Vermögensverwaltung, in der Intesa zuletzt stark wuchs, sieht Messina keine Zukäufe vor. "Wir sprechen mit niemanden."

2017 hatte Intesa Sanpaolo die beiden Krisenbanken aus Venetien, Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza, gekauft. Die Integration soll bis Jahresende abgeschlossen sein. Zu Spekulationen, dass Intesa Sanpaolo Interesse an der großenteils verstaatlichten Monte dei Paschi di Siena (MPS) hat, sagte Messina: "Wir sind nicht an der Traditionsbank aus Siena interessiert. Man hat uns auch Interesse an der Deutschen Bank und anderen ausländischen Kreditinstituten nachgesagt - ein Interesse, das nie bestanden hat."

Zudem strebt Messina einen höheren Börsenwert für seine Bank an. "Wir haben bereits mit der Schweizer UBS gleichgezogen und Credit Suisse übertroffen", sagte Messina. Dank des starken Kursanstiegs gehört die Intesa mit einem Börsenwert von 53 Milliarden Euro zu den Schwergewichten der Branche in Europa und ist heute mehr wert als zum Beispiel Unicredit oder der deutsche Branchenprimus Deutsche Bank . Allerdings ist die britische HSBC mit einer Marktkapitalisierung von 166 Milliarden Euro gut dreimal soviel wert und damit wertvollste Bank in Europa./mne/men/jha/

ISIN IT0000072618

