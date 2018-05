FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 370 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 880 (840) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'HOLD' - CFRA CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 850 (900) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS STAFFLINE TO 'UNDERPERFORM' (N) - TARGET 900 (1000) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES TESCO PRICE TARGET TO 215 (185) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CS RAISES THOMAS COOK TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 160 (112) P - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 670 (640) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 110 (107) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 750 (1040) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 680 (590) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 450 (380) PENCE - 'SELL' - LIBERUM RAISES PRIMARY HEALTH PROPERTIES TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 120 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES B&M PRICE TARGET TO 390 (380) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CAPITAL CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 470 (475) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS NOSTRUM OIL TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 395 (415) P - RPT/CFRA RAISES BP PRICE TARGET TO 600 (540) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6000 (6400) PENCE - 'NEUTRAL'



