Die Commerzbank betrachtet die Siemens-Aktie nach ihrer gut 20-prozentigen Korrektur in den vergangenen zwölf Monaten als unterbewertet. Der Kapitalmarkt habe sich zu stark auf den Margendruck des Elektrokonzerns im Kraftwerksgeschäft fokussiert, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieses trage jedoch nur 10 Prozent zum Unternehmenswert bei.

Andere Geschäftsfelder, die besser als von ihm erwartet abgeschnitten hätten, würden die Anleger zu wenig betrachten. Hier nannte Analyst Schachel vor allem die Sparte Digital Factory, die für 40 Prozent des Unternehmenswertes steht. Deshalb stufte er das Siemens-Papier von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöhte das Kursziel von 122 auf 130 (Kurs: 107,80) Euro.

Schachel lobte die konsequentere Ausrichtung der Münchener auf die Steigerung des "Shareholder Value", auch wenn nicht jede Maßnahme sofort erfolgreich sei. In seinen Ergebnisprognosen ist nun auch die an die Börse gebrachte Medizintechniksparte Healthineers berücksichtigt. Damit steigen seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2018 und 2019 um jeweils 4 Prozent.

Mit der Einstufung "Buy" gehen die Analysten der Commerzbank davon aus, dass die Aktie das Potenzial für eine Gesamtrendite von mehr als 20 Prozent besitzt. Das Kursziel bezieht sich auf einen Zeitraum von zwölf Monaten./edh/ag/fba

