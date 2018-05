Der konjunkturelle Aufschwung in der Euro-Zone hat zu Jahresbeginn an Kraft verloren. Dennoch ist die Lage am Arbeitsmarkt erfreulich.

Der konjunkturelle Aufschwung in der Euro-Zone hat zu Jahresbeginn an Kraft verloren. Das Bruttoinlandsprodukt legte zwischen Januar und März nur noch um 0,4 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte.

In den drei Vorquartalen hatte es noch jeweils zu einem Plus von 0,7 Prozent ...

