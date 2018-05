200 Millionen Facebook-Nutzer haben den Status "Single". Sie sind die Zielgruppe für die neue Dating-Funktion des Netzwerks.

Mitten im größten Datenschutzskandal der Firmengeschichte will Facebook eine eigene Online-Partnervermittlung einführen. "Auf Facebook haben 200 Millionen Menschen ihren Status als Single angegeben, also gibt es hier eindeutig etwas zu tun", so Konzernchef Mark Zuckerberg am Dienstag auf der Entwicklerkonferenz F8 in San Jose.

Die neue Funktion werde in Kürze starten. Wie genau sie aussehen wird, sagte Zuckerberg nicht. Einige Details lassen sich aus dem, was in San Jose gesagt wurde, aber herausfiltern:

Für die Dating-Funktion werden Mitglieder gesonderte Profile anlegen müssen. Dort tauchen sie nur mit dem Vornamen auf.Ein Klick auf ein Herzsymbol bringt Nutzer direkt zu diesem Dating-Profil.Sichtbar ...

