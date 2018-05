STEMMER IMAGING AG veröffentlicht vorläufige 9-Monatszahlen 2017/2018: Zunehmende Wachstumsdynamik im dritten Quartal DGAP-Ad-hoc: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis STEMMER IMAGING AG veröffentlicht vorläufige 9-Monatszahlen 2017/2018: Zunehmende Wachstumsdynamik im dritten Quartal 02.05.2018 / 11:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. STEMMER IMAGING AG veröffentlicht vorläufige 9-Monatszahlen 2017/2018: Zunehmende Wachstumsdynamik im dritten Quartal Puchheim, 02.05.2018 - Die STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) veröffentlicht heute vorläufige Geschäftszahlen zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017/2018. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Zeitraum 01. Juli 2017 bis 31. März 2018 nach vorläufigen Berechnungen einen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (EBITDA) um 35,0 %. Mit einem Umsatzwachstum von 15,7 % lag STEMMER IMAGING in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres erneut deutlich über dem Marktdurchschnitt, wobei sich die Dynamik im dritten Quartal mit einem Erlösanstieg um 21,5 % nochmals erheblich erhöht hat. Die EBITDA-Marge erhöhte sich auf bereinigter Basis gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 9,5 % auf 11,1 %. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017/2018 erreichte die STEMMER IMAGING AG auf Basis vorläufiger, bereinigter Zahlen ein EBITDA von EUR 8,25 Mio. und lag damit 35,0 % über dem Vorjahreswert von EUR 6,11 Mio. Das EBITDA wurde um einmalige Kosten in Höhe von insgesamt EUR 3,67 Mio. bereinigt; diese entfallen im Wesentlichen auf Kosten aus dem Börsengang. Der Konzernumsatz stieg gegenüber den ersten neun Monaten 2016/2017 von EUR 64,4 Mio. auf EUR 74,5 Mio. Das anhaltend wachstumsstarke Marktumfeld für industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision) trug maßgeblich zu diesem Anstieg bei. Im Vergleich zum Gesamtmarkt, der jährlich um etwa 10 % wächst, weist die STEMMER IMAGING AG mit einem Umsatzplus von 15,7 % in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres eine deutlich über dem Marktdurchschnitt liegende Wachstumsrate auf. Zudem konnte die Unternehmensgruppe ihr Umsatzwachstum zum Ende des dritten Quartals 2017/2018 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017/2018 erneut steigern (Halbjahr 2017/2016: plus 12,6 %). Im dritten Quartal stärkte die STEMMER IMAGING AG ihre Position in den Benelux-Ländern mit der Übernahme der niederländischen Data Vision im Rahmen eines Asset Deals mit Wirkung zum 31. Januar 2018. Data Vision lieferte im dritten Quartal 2017/2018 gemäß vorläufigen Berechnungen einen Umsatzbeitrag und EBITDA-Beitrag in Höhe von EUR 1,1 Mio. bzw. EUR 0,14 Mio. Die vollständigen 9-Monatszahlen 2017/2018 der STEMMER IMAGING AG werden am 23. Mai 2018 veröffentlicht. Kontakt STEMMER IMAGING AG Astrid Sommerkamp Marcom & Events Group Manager Telefon: +49 89 80902-221 E-Mail: ir@stemmer-imaging.de 02.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: STEMMER IMAGING AG Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Deutschland Telefon: +49 (0)89 - 809020 E-Mail: info@stemmer-imaging.com Internet: www.stemmer-imaging.com ISIN: DE000A2G9MZ9 WKN: A2G9MZ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 681385 02.05.2018 CET/CEST

