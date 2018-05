Bonn - Die deutschen Kapitalmarktzinsen gaben am Montag leicht nach, ohne dass hierfür klare, fundamentale Gründe zu erkennen waren, so die Analysten von Postbank Research.Die 10-jährige Bundrendite sei mit 0,56% aus dem Handel gegangen. Nach dem gestrigen Feiertag ziehe sie heute Morgen aber wieder etwas an. Sie folge damit der Entwicklung in den USA vom Dienstag. Der dortige Rentenmarkt habe am 1. Mai schwächer gehandelt, obwohl der ISM-Index stärker nachgegeben habe als erwartet. Letztlich würden die Märkte derzeit richtungslos um die erreichten Niveaus pendeln. Augenscheinlich würden die Akteure auf neue Orientierungen warten, sei es durch die wirtschaftliche Entwicklung, sei es durch die Notenbanken. Insofern könnten überraschende Äußerungen durch die FED im Anschluss an die heutige FOMC-Sitzung durchaus für heftigere Marktbewegungen sorgen. Jedoch würden die Analysten von Postbank Research nur mit einer Bestätigung des bisherigen geldpolitischen Kurses der FED rechnen. (02.05.2018/alc/a/a)

