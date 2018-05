Die vertagte Entscheidung im US-Handelskonflikt macht deutsche Anleger nicht nervös. Der Dax zeigt sich nach dem Maifeiertag leicht im Plus.

Die Hängepartie im Handelsstreit zwischen den USA und der Europäischen Union geht weiter. Donald Trump hat die Ausnahmeregelung, mit der die EU von Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium wird, in der Nacht zu Dienstag um einen weiteren Monat bis zum 1. Juni verlängert.

Für Dax-Anleger bleibt damit ein Unsicherheitsfaktor bestehen - doch daran haben sie sich offenbar gewöhnt. Der Dax startete am Mittwoch kaum verändert bei 12.611 Punkten und legte danach um knapp ein Prozent auf 12.714 Punkte zu. Allerdings waren die Umsätze an der Frankfurter Börse nach dem Maifeiertag verhalten.

Am Montag war der deutsche Leitindex um 0,3 Prozent auf 12.612 Punkte gestiegen und hatte damit so hoch wie zuletzt Anfang Februar geschlossen.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax gewann 0,8 Prozent auf 26.164 Punkte. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es um 1,8 Prozent auf 2.672 Punkte nach oben. Der Leitindex der Euro-Zone, der EuroStoxx 50, rückte zugleich um 0,3 Prozent vor.

Stabilisierend auf das Börsengeschehen in Frankfurt wirkt sich wohl auch der schwache Euro-Kurs aus - die Gemeinschaftswährung war am Dienstag unter die Marke von 1,20 Dollar gesackt und konnte sich am Mittwochmorgen nur leicht erholen.

Asiens Börsen hatten schwächer geschlossen: In Tokio gab der Nikkei-Index am Mittwoch um 0,2 Prozent auf 22.459 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 3.075 Punkte.

Ihre Aufmerksamkeit richten Anleger am Mittwoch unter anderem auf die US-Notenbank. Die Fed wird am Abend um 19 Uhr deutscher Zeit die Ergebnisse ihrer geldpolitischen Beratungen bekanntgeben. Eine sofortige Anhebung des Schlüsselsatzes gilt an der Börse als ausgeschlossen.

Allerdings könnten die Notenbanker ...

