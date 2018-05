Im morgendlichen Handel führte die Aktie von Infineon heute das DAX-Tableau souverän an. Was uns keineswegs verwundert. Denn unserer Einschätzung nach wird der Chip-Titel heute mitunter getragen von den gestern am späten Abend bekannt gegebenen Apple-Zahlen. Diese fielen nämlich besser aus als erwartet. Der Apple-Umsatz, welcher weiterhin in hohem Maße vom iPhone abhängt, kletterte immerhin um 16 Prozent. Dies dürfte die Zulieferer wie insbesondere die Chip-Branche beruhigen. Zumal in den Wochen vor Bekanntwerden der Apple-Zahlen die Sorgen um eine nachlassende Nachfrage bezüglich hochwertiger Smartphones aufgrund schlechter Nachrichten aus dem Kreis der Zulieferer zunahmen.

Langfristiges Potenzial

Die Chip-Branche atmet also auf. Und Infineon ist zweifelsohne eines der Aushängeschilder der Branche. Morgen übrigens ist Infineon selbst an der Reihe und berichtet seine Quartalszahlen. Die Analysten der Commerzbank stufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...