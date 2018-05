02.05.2018 Zugemailt von / gefunden bei: bet-at-home.com (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Der börsennotierte Online-Sportwetten und Online-Gaming Anbieter bet-at-home .com hat Q1-Zahlen präsentiert. Brutto-Wett- und Gamingertrag durch Umsatzrückgänge in Polen belastet: Der Brutto-Wett- und Gamingertrag (Rohertrag) lag im ersten Quartal 2018 bei 33,2 Mio. EUR und somit um 10,8% unter dem Wert der Vergleichsperiode 2017 (Q1 2017: 37,2 Mio. EUR). Das Wett- und Spielvolumen im bet-at-home.com AG Konzern betrug in diesem Zeitraum insgesamt 733,9 Mio. EUR (Q1 2017: 841,4 Mio. EUR)....

Den vollständigen Artikel lesen ...