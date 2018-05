Hamburg (ots) - "Es gibt drei Kronen: Die Krone des Gesetzes, die Krone des Priestertums und die Krone des Königtums. Die Krone des guten Namens aber übertrifft sie alle." Das altbekannte Zitat aus dem Talmud untermauerte schon im 16. Jahrhundert die Bedeutung des guten Rufs. Auch heute spielt die Reputation eines Unternehmens eine bedeutende Rolle. Im Rahmen der Siegelstudie "Höchste Reputation" der Kommunikationsberatung Faktenkontor im Auftrag von Focus/Focus Money wurden insgesamt 508 Unternehmen ausgezeichnet. Die Studie basiert auf rund 22,5 Millionen Aussagen im Netz. Wissenschaftlich begleitet wurde die Untersuchung von Dr. Arne Westermann, Professor für Communications and Marketing an der International School of Management (ISM) in Dortmund. Unter den ausgezeichneten Unternehmen befindet sich die Krankenkasse pronova BKK, das Logistikunternehmen Hapag-Lloyd und die Asklepios Kliniken.



"Der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens hängt maßgeblich von seinem guten Ruf und dem seiner Marken, Produkte und Manager ab", sagt Jörg Forthmann, Geschäftsführender Gesellschafter des Faktenkontors. Fünf Themenfelder sind für die Reputation eines Unternehmens dabei von entscheidender Bedeutung: Performance des Managements, Performance durch Nachhaltigkeit, Produkt- und Service-Performance, Arbeitgeber-Performance und die wirtschaftliche Performance. Es genügt allerdings nicht, ausschließlich in einer Dimension zu glänzen, denn alle fünf Säulen der Reputation sind teils eng miteinander verflochten und sorgen für ein positives Gesamtergebnis.



In der Logistikbranche genießt das Hamburger Traditionsunternehmen Hapag Lloyd den besten Ruf, der durch zahlreiche Auszeichnungen durch Partner und Kunden im vergangenen Jahr nochmals gestärkt wurde. Hinzu kommt die kontinuierliche Steigerung im operativen Ergebnis. Mit etwas Abstand folgen das Kemptner Familienunternehmen Dachser und Hellmann Worldwide Logistics.



Die pronova BKK ist die gesetzliche Krankenversicherung mit der höchsten Reputation. Zahlreiche Auszeichnungen sprechen für eine gelungene Produkt- und Service-Performance. Auch die regelmäßigen Auszeichnungen zu einem der Top-Arbeitgeber in Deutschland sowie der positive Geschäftsbericht aus 2016 bekräftigen die hohe Reputation der Krankenkasse. Unmittelbar dahinter liegt die Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK). Die DAK belegt im Ranking den dritten Platz.



Unter den Krankenhäusern konnten die Asklepios Kliniken die höchste Reputation erzielen. Der starke Fokus auf die Transparenz der Behandlungsqualität und die umfangreiche Qualitätsoffensive stärken die Reputationen der Kliniken. Das Städtische Klinikum Braunschweig und das Klinikum Bad Hersfeld belegen die Plätze zwei und drei.



Im Lebensmitteleinzelhandel ist die sächsische Konsumgenossenschaft Konsum Dresden Spitzenreiter und verweist den namhaften Konkurrenten Aldi auf Platz zwei. Beliebte Mitmach-Aktionen für Kinder wie das Projekt "Gesunde Brotdose" oder die Auszeichnung für das umweltfreundliche Ausbildungsprojekt "KONSUM-Azubis werden Eco-Scouts" durch das Sächsische Staatsministerium wirken sich positiv auf den Ruf des Unternehmens aus. Den dritten Platz belegt denn's Biomarkt.



Das Hannoversche Unternehmen Wertgarantie belegt unter den Versicherungen den ersten Platz. Dabei profitierte der Spezialversicherer unter anderem von einer durch den TÜV Rheinland geprüften Kundenzufriedenheit. Demnach sind 95 Prozent der Kunden zufrieden bzw. sehr zufrieden und 97 Prozent würden das Unternehmen weiterempfehlen. Auch das Wachstum der Beitragseinnahmen sorgte für positive Schlagzeilen. Die Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft und die Allianz Versicherung folgen auf den weiteren Plätzen.



Für die Studie "Höchste Reputation" wurden vom 1. März 2017 bis zum 28. Februar 2018 aus 350 Millionen Online-Quellen rund 22,5 Millionen Nennungen der untersuchten Unternehmen aus 144 Branchen gesammelt und ausgewertet. Die Methodik des Social Listenings erfasst Nachrichtenportale, Blogs und Social Media, die eine deutsche Internetadresse haben und frei zugänglich sind. Der jeweilige Branchensieger erhielt 100 Punkte und setzte die Benchmark.



Dr. Arne Westermann ist Professor für Communications and Marketing an der International School of Management (ISM) in Dortmund und hat die Studie wissenschaftlich begleitet. Neben seiner akademischen Karriere hat er umfassende praktische Erfahrungen als Berater in den Bereichen Corporate bzw. Brand Communications gesammelt, speziell auch in der Krisenkommunikation, der Change Kommunikation und der internen Kommunikation.



Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation. Branchenerfahrene Experten unterstützen Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie der Beratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen über klassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zu erreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung von Kampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. Das Faktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertes Mitglied des Hamburger Consulting Club e.V. (HCC).



Besuchen Sie unsere Website: www.faktenkontor.de.



OTS: Faktenkontor newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52884 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52884.rss2



Pressekontakt: Dr. Roland Heintze Faktenkontor GmbH Ludwig-Erhard-Straße 37 D-20459 Hamburg Tel.: 0 40/253 185-1 10 Fax: 0 40/253 185-3 10 E-Mail: Roland.Heintze@faktenkontor.de www.faktenkontor.de