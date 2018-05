Berlin (ots) - Das Deutsche Rote Kreuz lädt am 7. Mai 2018 in Berlin zur Jahrespressekonferenz mit DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt ein. Das DRK stellt dabei den Jahresbericht 2017 mit aktuellen Daten zur Mitgliederentwicklung, zur Zahl der ehrenamtlichen Helfer und zur Spendenbereitschaft der Bevölkerung vor. Außerdem wird u.a. über das Thema Bevölkerungsschutz (wie gut ist Deutschland auf Katastrophen vorbereitet? Vorschläge für ein nationales Krisenmanagement), die Situation im Pflegebereich und aktuelle Hilfseinsätze im Ausland berichtet.



Beginn: 7. Mai 2018, 10.00 Uhr



Ort: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung Anschrift: Presse- und Besucherzentrum, Reichstagsufer 14, 10117 Berlin



Teilnehmer auf dem Podium: Gerda Hasselfeldt, Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes Christian Reuter, DRK-Generalsekretär Dr. Johannes Richert, stellv. DRK-Generalsekretär Dr. Dieter Schütz, Moderator, DRK-Pressesprecher



Anmeldungen werden erbeten bis Freitag, 4. Mai, 12.00 Uhr, an schuetz@drk.de.



Bitte bringen Sie zur Pressekonferenz Ihren Presseausweis bzw. Personalausweis mit. Beachten Sie, dass das Mitbringen von Koffern und Rücksäcken in den Veranstaltungssaal nicht gestattet ist. Zur Pressekonferenz können Sie uns auf Twitter unter dem Hashtag drkjpk18 folgen.



