Der Monat Mai hat für den Dax am Mittwoch mit einem kräftigen Aufwärtsschwung begonnen. Bei relativ dünnen Umsätzen gelang dem deutschen Leitindex am Morgen der Sprung über 12 700 Punkte. Damit überwand er die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie, die als längerfristiger Indikator für die weitere Entwicklung gilt und nun weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Bis zur Mittagszeit ging es um 1,28 Prozent auf 12 773,50 Punkte hoch. Unterstützung kam vom weiterhin recht schwachen Euro. Er kann exportorientierten deutschen Unternehmen den Warenabsatz ins Ausland erleichtern.

Nachdem der Dax Anfang Februar unter die viel beachtete 200-Tage-Linie, die bei 12 664 Punkten lag, gesackt und seit Mitte April in mehreren Erholungsversuchen immer wieder an ihr gescheitert war, "ist die Tür zur 13 000er Marke nun wieder offen", wie Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets schrieb. "Neue Rekorde sind in den kommenden Wochen nicht ausgeschlossen", glaubt er, und auch die Experten der Helaba sehen wieder neue Chancen. Statt "Sell in May and go away" könnte es ihres Erachtens nun eher heißen "Buy in May".

Der MDax gewann gegen Mittag 0,95 Prozent auf 26 213,67 Punkte. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es um 2,09 Prozent auf 2680,47 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte zugleich um 0,51 Prozent vor. Der Euro pendelte um die Marke von 1,20 US-Dollar und wurde zuletzt zu 1,1997 Dollar gehandelt.

Bevor am Abend nach Börsenschluss die US-Zinsentscheidung ansteht, standen vor allem Nachrichten rund um Unternehmen und Branchen im Fokus der Investoren. Unter den Einzelwerten im Dax stachen die Aktien von Infineon mit plus 4 Prozent positiv hervor und machten damit ihre seit Ende April erlittenen Verluste mehr wieder wett. Im TecDax gewannen die Chipwerte Dialog Semiconductor und Aixtron jeweils rund 9 Prozent hinzu. Die Branche profitierte von den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des iPhone-Herstellers Apple am Vorabend.

Die im Fall einer Fusion mit Praxair zum Umtausch vorgesehenen Papiere des Industriegase-Herstellers Linde legten um 2,5 Prozent zu. Der Zusammenschluss der beiden Konzerne rückt zusehends näher. Am Freitag war eine weitere kleine, aber wichtige regulatorische Hürde genommen worden: Der für die Prüfung ausländischer Investitionen in den USA zuständige Ausschuss CFIUS hat keine Einwände.

Autoaktien profitieren vom Eurokurs und zählten wie Continental oder Volkswagen ebenfalls zu den Favoriten der Anleger mit einem Kursaufschlag von jeweils 2,4 Prozent.

Die Berichtssaison setzte sich zugleich für Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe fort. Die Aktien des Modekonzerns Hugo Boss legten im MDax nach dem Zahlenwerk zum ersten Quartal marktkonform zu.

Im SDax dagegen büßten die Anteile des Online-Sportwettenanbieter Bet-at-home nach vorgelegten Zahlen als Schlusslicht 1,6 Prozent ein. Die Papiere des Motorenbauers Deutz hingegen profitierten von ihrer Quartalsbilanz mit einem Plus von 1,5 Prozent. Analysten lobten vor allem die Profitabilität und auch die Auftragseingänge. Nachbörslich werden darüber hinaus die Biotechunternehmen Morphosys und Qiagen Zahlen vorlegen.

Um 3,4 Prozent ging es für die Aktien von Wacker Chemie im MDax nach oben. Die US-Bank Citigroup stufte Wacker von "Sell" auf "Neutral" hoch./ck/fba

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0142 2018-05-02/12:07