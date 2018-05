Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch nach einem schwachen Start in den Handel am späten Vormittag leicht positiv. Unterstützt wird der Gesamtmarkt dabei vor allem von den Roche-Valoren, die deutlich im Plus notieren. Allerdings ist der Handel aber nach wie vor von einer gewissen Zurückhaltung und Vorsicht geprägt, steht doch am Abend nach Schweizer Börsenschluss der nächste Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed unter ihrem Vorsitzenden Jerome Powell auf der Agenda.

Zuvor dreht sich das Geschehen im Schweizer Markt aber primär um Unternehmensnachrichten wie den Zahlen von Swisscom oder Oerlikon. Denn wesentliche Impulse vonseiten der konjunkturellen Daten werden nicht erwartet. Der Beschäftigungsbericht des US-Arbeitsmarktdienstleisters ADP aus dem Privatsektor dürfte die robuste Entwicklung der vergangenen Wochen wohl bestätigen. Und auch auf der politischen Bühne ist wieder etwas Ruhe eingekehrt, nachdem US-Präsident Donald Trump europäische Staaten erneut befristet von neuen Zöllen ausgenommen hat. "Die Poker-Strategie von Trump läuft weiter, die Börse hakt das Thema Strafzölle nach dem Aufschub aber erst einmal ab", lautete ein Kommentar aus Marktkreisen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 10.55 Uhr mit 0,12 Prozent höher bei 8'896,88 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...