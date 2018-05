Bei Volkswagen spielt der Betriebsrat eine wichtige Rolle in der Führung. Miteigentümer Wolfgang Porsche würde das gerne ändern.

Der VW-Miteigentümer Wolfgang Porsche hat die starke Rolle der Arbeitnehmer im Management des Autokonzerns kritisiert. Wenn er bei Volkswagen Strukturen verändern könnte, so Porsche in einem Interview mit dem "Stern", würde er es "in einzelnen Bereichen tun". Zwischen Management und Betriebsrat müsse es eine "Gewaltenteilung" geben.

Arbeitnehmer sollten bei Themen, die die Mitarbeiter betreffen, mitbestimmen, sagte der 74-Jährige, "aber es sollte sich darauf beschränken, und ...

