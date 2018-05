Hannover - Die EZB hat in der vergangenen Woche ihren geldpolitischen Kurs bestätigt, so Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz von der Nord LB.Während die Leitzinsen unverändert gelassen worden seien und sich die Notenbanker auf der vorherigen Sitzung einstimmig auf eine Anpassung der Forward Guidance geeinigt hätten, sei dieses Mal extrem wenig passiert. Bemerkenswert sei der Abschied von Vítor Constâncio, dem portugiesischen Vizepräsidenten, gewesen. Dieses Amt er noch bis Ende Mai 2018 inne und habe der EZB in dieser Funktion acht Jahre gedient. Nicht unumstritten sei sein Nachfolger Luis de Guindos, der bei der nächsten Sitzung auf dem Podium neben Mario Draghi sitzen werde, da er bis vor wenigen Wochen noch spanischer Wirtschaftsminister gewesen sei und somit eine gewisse Abhängigkeit oder Nähe zur Politik unterstellt werden könne. Hoffentlich sei er über jeden Zweifel erhaben.

