Das Wertpapier von Sixt präsentiert sich bereits seit Anfang 2009 in einem ungebrochenen Aufwärtstrend und konnte in den letzten Jahren sogar ihre Aufwärtsdynamik noch einmal erhöhen. Besonders hervorzuheben ist der Abschnitt seit Anfang letzten Jahres, der für einen wahren Kursschub von rund 50,00 Euro auf ein Verlaufshoch von knapp unterhalb von 100,00 Euro sorgen konnte. Trotz der zahlreichen Turbulenzen an den Finanzmärkten konnte sich die Aktie von stets auf der Oberseite durchsetzen und zu Beginn dieses Monats die Marke von 100,00 Euro knacken. Weiteres Kurspotenzial wurde dadurch freigesetzt und könnte sogar noch für eine Beschleunigung des Kursverlaufs sorgen.

Wertpapier durchbricht 100 Euro-Marke

Die weitere Zielberechnung

