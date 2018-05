Das gewerkschaftsnahe Wirtschaftsforschungsinstitut IMK hat die Bundesregierung vor einem starren Festhalten an einer Finanzpolitik der "schwarzen Null" gewarnt. Zwar stiegen laut einer Prognose 2018 und in den kommenden Jahren die Steuereinnahmen und die von der großen Koalition geplanten Investitionen etwa in Bildung, Wohnen und Infrastruktur könnten nach gegenwärtigem Stand finanziert werden. Die Regierung habe allerdings keinen Plan für den Ernstfall, dass sich die Konjunktur spürbar eintrübe, etwa infolge eines weltweiten Handelskonflikts. Dann ergebe sich bei einem Festhalten an der "schwarzen Null" bis 2022 ein Kürzungsbedarf von bis zu 55 Milliarden Euro.

Zu diesen Ergebnissen kommt die neue Steuerschätzung des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, die am Mittwoch vorgestellt wurde. Der Prognose zufolge steigt das Steueraufkommen in den kommenden Jahren angesichts der guten Konjunktur kräftig an - und zwar bis 2022 um durchschnittlich mehr als vier Prozent auf insgesamt fast 913 Milliarden Euro. Das wären allein im Jahr 2022 rund 23 Milliarden Euro mehr, als der Arbeitskreis Steuerschätzungen im Herbst 2017 veranschlagt habe. Allerdings sei durch die "aggressive Handelspolitik" von US-Präsident Donald Trump auch das Risiko gewachsen, dass es anders komme./hoe/DP/jha

