Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé bestätigte am Mittwoch eine "ausgewogene Einigung" mit der Händlerallianz Agecore um Edeka und Coop. Coop bestätigt die Einigung und will die tieferen Preise an die Kunden weitergeben. "Das Ergebnis der Verhandlungen werden wir unseren Kunden weitergeben in Form von grossen, attraktiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...