DAX - Klettert auf höchsten Stand seit Februar

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

beflügelt von einem schwachen Euro und guten Vorgaben von der Wall Street legt der DAX nach der feiertags bedingten Pause los wie die Feuerwehr: Ohne Probleme wird am Vormittag der Horizontalwiderstand bei 12.640/50 Punkten überwunden. Im Anschluss geht es direkt weitere 120 Punkte gen Norden.

Der Weg des geringsten Widerstands ist kurzfristig klar aufwärts. Hier dürfte in den kommenden Handelstagen eine Fortsetzung in den Bereich 12.850 bis 12.890 Punkte anstehen. Erst ein Rücksetzer unter den ehemaligen Widerstand (nun Unterstützung) bei 12.650 Punkten würde das kurzfristig bullische Chartbild im deutschen Börsenbarometer wieder deutlich eintrüben. Danach sieht es aber aktuell nicht aus.

Weder der am Nachmittag anstehende ADP-Report noch der Zinsentscheid der US-Notenbank (hier wird keine Änderung erwartet) dürften den Bullen den Wind aus den Segeln nehmen. Bei den Bären heißt es nach dem Debakel heute Vormittag erst einmal Wunden lecken - Rücksetzer Richtung 12.700 bleiben vorerst kaufenswert.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.04.2018 - 02.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 02.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

