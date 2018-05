02.05.2018 Zugemailt von / gefunden bei: S Immo (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Bei der Verleihung der 13. EuropaProperty SEE Real Estate Awards Ende April in Bukarest (RO) zählte die S IMMO gleich dreifach zu den Gewinnern des Abends: Sowohl der Award"Extension/Refurbishment of the year" als auch die Auszeichnungen "Best Future Project" sowie "Retail Developer of the year" gingen an die börsennotierte Aktiengesellschaft. Der Award"Extension/Refurbishment of the year" wurde dabei für die Neugestaltung des Shoppingcenters Sun Plaza...

Den vollständigen Artikel lesen ...