Hamburg (ots) - Skurrile Souvenirs vom Set: Hollywood-Star Helena Bonham Carter, 51, nimmt nach dem Dreh die Requisite-Gebisse mit. "Ich hebe alle falschen Zähne und Gebisse auf, die ich für meine Filmrollen angefertigt bekomme", sagt sie im GALA-Interview (Heft 19/2018, EVT 03.05.2018). Über die Jahre hat sich da einiges angesammelt. "Eigentlich könnte ich mal ein Gebiss-Museum eröffnen", sinniert die britische Schauspielerin, die diese Woche mit der Filmbiografie "Eleanor & Colette" in die Kinos kommt.



