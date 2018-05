In New York lagen alle Augen auf APPLE und APPLE hat geliefert. Fast schon mit Ansage wurden die zuvor deutlich abgesenkten Erwartungen locker übertroffen, wie am Montag avisiert. Das brachte nachbörslich 4 % Plus bzw. rd. 40 Mrd. € Zuwachs in der Marktkapitalisierung. Gewinn je Aktie 2,73 $ und somit weit über Vorjahr.



Die Analystenschätzungen lagen bei 2,68 $. Umsatz 61,1 Mrd. $ bei Erwartungen von 60,94 Mrd. $. Der Ausblick für das laufende Quartal beruhigt die Gemüter und die Dividende wird deutlich erhöht. Dass die durchschnittlichen Verkaufserlöse pro Smartphone deutlich gesunken sind, wird durch eine andere Zahl kaschiert:



100 Mrd. $ für ein Aktienrückkaufprogramm hat es noch nie gegeben. Kein anderer könnte das auch nur im Ansatz stemmen. Innerhalb von zwei Jahren werden diese 100 Mrd. $ jedoch wieder über den freien Cashflow zurückgeholt.



Beachten Sie die Größenordnungen: APPLE setzt mit 88 Mrd. Dollar mehr um als General Motors und Ford zusammen und verdient fünf Mal mehr als beide Autokonzerne.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily. Im Einzelabruf jederzeit in der Bernecker-App oder unter www.boersenkiosk.de abrufbar.