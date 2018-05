Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 1930 auf 1950 Franken angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Die Papiere des Aroma- und Duftstoffherstellers seien überbewertet angesichts steigender Renditen an den Anleihemärkten, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts ihrer stabilen Erträge und Dividenden gelten Givaudan und Symrise als Anleihen-ähnliche Wertpapiere. Positiv sei aber, dass konsumnahe Chemiekonzerne hohe Barmittel erwirtschafteten./bek/tih Datum der Analyse: 02.05.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: CH0010645932