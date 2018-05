Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Engie vor den Quartalszahlen französischer Versorger von 13,50 auf 14 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Wichtiger als die Zahlen an sich dürften aber politische und strategische Entscheidungen sowie Wechselkursentwicklungen sein, schrieb Analystin Catherine Hubert-Dorel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dank steigender Rohstoffpreise hätten sich die Papiere der Energieerzeuger in Frankreich seit Jahresbeginn gut entwickelt./bek/tih Datum der Analyse: 02.05.2018

AFA0070 2018-05-02/12:36

ISIN: FR0010208488