FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch die mit einem Kupon von null Prozent versehene Bundesobligation mit Fälligkeit April 2023 zum dritten Mal aufgestockt. An der Auktion beteiligten sich 26 der 36 Mitglieder zählenden Bietergruppe Bundesemissionen. Sie gaben 37 Gebote im Gesamtvolumen von 3,099 Milliarden Euro ab. Die Finanzagentur teilte den Bietern Schuldtitel im Umfang von 2,476 Milliarden Euro zu und nahm Papiere im Volumen von 524 Millionen Euro zu Zwecken der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes, so dass sich das avisierte Emissionsvolumen von 3 Milliarden Euro einstellte. Es ergab sich eine rechnerische Durchschnittsrendite von minus 0,04 Prozent. Bei der vorherigen Aufstockung des Papiers im April hatte diese bei minus 0,10 Prozent gelegen.

Die durchführende Bundesbank befriedigte alle Gebote zum niedrigsten Preis, dies galt auch für alle Offerten zum gewichteten Durchschnittskurs auf Nichtwettbewerbsbasis. Zu der Auktion wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorangegangene Versteigerung vom 4.April 2018).

=== Emission 0,00-prozentige Bundesobligation mit Laufzeit 14. April 2023 Volumen 3 Mrd EUR Bietungsvolumen 3,099 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 2,476 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,3 (1,7) Durchschnittsrendite -0,04 (-0,10)% Valutierung 4. Mai 2018 ===

