GBC AG: GBC Fonds Champions 2018: Studie identifiziert die Perlen aus 9.000 Publikumsfonds für konservative und spekulative Anleger DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Fonds/Studie GBC AG: GBC Fonds Champions 2018: Studie identifiziert die Perlen aus 9.000 Publikumsfonds für konservative und spekulative Anleger 02.05.2018 / 12:41 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. CORPORATE NEWS GBC Fonds Champions 2018: Studie identifiziert die Perlen aus 9.000 Publikumsfonds für konservative und spekulative Anleger - Für private und institutionelle Anleger ist Fondsauswahl große Herausforderung - 9 "Geheimtipps" überzeugen mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil - Analyse geht weit über reine Wertentwicklung hinaus Augsburg, 02. Mai 2018 - Die Anzahl der in Deutschland zugelassenen Publikumsfonds ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. Waren es im Jahr 2001 noch etwa 2.200 sind es inzwischen nahezu 9.000. Aus dieser Vielzahl die Perlen zu finden, stellt für Privatanleger und institutionelle Investoren eine große Herausforderung dar. Denn oft sind es gerade die Fonds aus der zweiten Reihe die überzeugen. GBC Research hat deshalb in Deutschland zugelassene Publikumsfonds analysiert. Das Ziel der Studie: Aus der schier unuberschaubaren Vielzahl besonders interessante und auch eher wenig bekannte "Geheimtipps" zu identifizieren. Die neun "GBC Fonds Champions 2018" werden in der Studie vorgestellt. Zudem erläutert das jeweilige Fondsmanagement in Interviews den strategischen Ansatz und die USP's. Die GBC Fonds Champions 2018: Apus Capital ReValue Fonds, Börsenampel Fonds Global, DB Platinum IV Platow Fonds, GFS Aktien Anlage Global, HAIG MB Flex Plus, KFM Mittelstandsanleihen Fonds, Peacock European Best Value Fonds AMI, Prima Globale Werte Value, Wallrich Wolf Prämienstrategie. Mehr als nur die Wertentwicklung: Rendite-Risiko-Profil aus qualitativen und quantitativen Faktoren Die Fonds mussten zunächst ein uberdurchschnittlich attraktives Rendite-Risiko-Profil aufweisen. Zudem flossen in die Analyse sowohl qualitative als auch quantitative Faktoren ein. So wurden unter anderem das Know-how des Fondsmanagements, die Stetigkeit der Strategie und die Transparenz in der Kommunikation bewertet. Die zentrale qualitative Bewertungskennzahl stellte die kurz- und langfristige Sharpe-Ratio dar. Dies ist eine Kennzahl, die Auskunft uber die Überrendite einer Geldanlage im Vergleich zum Risiko gibt. Denn bei der Wahl zwischen zwei Fonds sollten sich Anleger fur den Fonds entscheiden, der bei gleicher Wertentwicklung eine geringere Schwankungsbreite (Volatilität), also weniger Risiko, aufweist. Liegt die Sharpe-Ratio uber 1 oder gar deutlich darüber, zeigt der Wert an, dass gegenuber der risikolosen Geldanlage eine Mehrrendite erwirtschaftet wurde. Je höher die Sharpe-Ratio, desto besser das Rendite-Risiko-Verhältnis. Ein großer Vorteil dieser Kennzahl liegt darin, dass mit ihr auch Fonds unterschiedlicher Anlageklassen - Aktien-, Anleihen-, Geldmarkt- oder Hedge-Fonds - verglichen werden können. GBC Fonds Champions für konservative und spekulative Anleger Bei den GBC Fonds Champions ist für jeden Anlegertyp etwas dabei. So unterscheiden sich die Investmentansätze und Anlageschwerpunkte der neun Fonds deutlich. Der Prima Globale setzt weltweit auf Aktien und Anleihen. Auf Aktien aus dem Segment der Small- und Midcaps - mit regionalen Unterschieden - konzentrieren sich der Apus Capital ReValue, GFS Aktien, Peacock European Best Value und DB Platinum IV Platow. Der KFM Deutscher Mittelstandsanleihe Fonds und der HAIG MB Flex Plus investieren überwiegend in Rentenpapiere. Spezielle Investmentideen werden durch den Wallrich Wolf Prämienstrategie (Optionsstrategie) sowie durch den Börsenampel Fonds Global (systematisches mathematisches Modell) abgedeckt. Die vollständige Studie steht unter http://www.more-ir.de/d/16411.pdf zum kostenlosen Download zur Verfügung. Pressekontakt GBC AG Tel.: +49 (0)821 241133-0 Email: office@gbc-ag.de Disclaimer Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Über GBC AG Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser in Deutschland. Der Fokus liegt auf Small & MidCap Unternehmen. Die GBC AG bietet in Ihrem Leistungsspektrum Unternehmensanalysen & Research, Kapitalmarkt- & Finanzierungsberatungen sowie Kapitalmarktkonferenzen. Die 100% Tochtergesellschaft GBC Kapital GmbH ergänzt die Leistungen in der Gruppe um das Corporate Finance. 02.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 681467 02.05.2018

