Britische McDonald's-Mitarbeiter haben am 1. Mai gestreikt. Sie fordern mehr Gehalt, sowie Lohngleichheit, Wahlfreiheit bei Null-Stunden-Verträgen sowie die Anerkennung von Gewerkschaften. JPMorgan belässt die McDonald's-Aktie weiterhin auf "Overweight", bei einem Kursziel von 182 US-Dollar. McDonald's-Mitarbeiter in Großbritannien haben am ersten Mai wegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...