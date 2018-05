Seit gut zwei Wochen geht es für das britische Pfund im Verhältnis zum US-Dollar (GBP/USD) nur noch abwärts. Mittlerweile hat das Paar aber eine wichtige charttechnische Unterstützung erreicht und darauf zum Wochenauftakt reagiert. Das Cable hat gestern das Tief ... The post GBP/USD: Bereit für eine Erholung? appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...