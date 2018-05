Zusammenfassung:

Der britische Herstellungs-PMI ist wieder im Bereich des "Aufschwungs"

DE30 stieg zu Handelsbeginn bis 12.800

Infineon (IFX.DE) dank zufriedenstellender Apple-Zahlen größter Gewinner im DE30

Auch wenn der gestrige Handelstag an der Wall Street vielversprechend begann, schloss der Dow Jones (US30) mit 0,27% im Minus, da die Top-Firmen im Index nicht richtig in Bewegung gekommen sind. Während der asiatischen Handelszeit konnten keine genauen Impulse identifiziert werden: der australische S&P/ASX 200 (AUS200) konnte 0,58% zulegen, beim Nikkei (JAP225) lag man am Ende der Session bei 0,19% im Minus. Die Investoren in Europa kamen nach dem gestrigen Feiertag mit sehr guter Stimmung wieder an die Märkte zurück. Fast alle Indizes in Europa konnten in den ersten Handelsstunden Gewinne verzeichnen, ebenso eröffneten fast alle Indizes mit einem Up-Gap. Der Bergbau und die Automobilindustrie liegen heute deutlich im Plus, wohingegen Lebensmittelkonzerne noch etwas zurück liegen. Am Morgen wurde der Herstellungs-PMI für die Eurozone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...