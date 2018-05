Zinsangst, Zollangst, Trump - sell in May eine gute Idee, Robert Halver von der Baader Bank? Nochmal 30 Tage zittern, was Trump der EU an Strafzöllen auferlegt oder eben nicht. Alle wären Verlierer, sagt Robert Halver von der Baader Bank im Gespräch mit Antje Erhard. Aber der Mai sei erst einmal sicher...vergleichsweise..