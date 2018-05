Die Analysten der Erste Group haben ihre Kaufempfehlung "Halten" für die Aktie des Baukonzerns Porr bestätigt. Zudem haben sie ihr Kursziel für die Aktien weiterhin bei 27,50 Euro gesehen.

Für die Aktie spreche die Dividende je Aktie bei 1,1 Euro, was einer Dividendenrendite von 3,9 Prozent entspricht, schreibt der Analyst der Erste Group Daniel Lion. Porr sehe 2018 als Übergangsjahr an und lege den Fokus auf operative Exzellenz, Integration und Working Capital Management, hieß es weiter in der jüngsten Studie. Deutschland werde wohl noch in der ersten Jahreshälfte die Profitabilität belasten, das Wertminderungsrisiko kann auch nicht ausgeschlossen werden, obwohl das Unternehmen positiv gestimmt sei, die Projekte zeitgerecht und in entsprechender Qualität abzuliefern.

Am Mittwoch zu Mittag notierten die Porr-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,85 Prozent bei 29,75 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

