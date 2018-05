Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) schließt eine Lücke im Vorstand. Ab dem 1. September werde Katarzyna Mazur-Hofsäss in dem Führungsgremium die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) verantworten, teilte der Dax -Konzern am Mittwoch in Bad Homburg mit. Sie ersetze Dominik Wehner, der Ende 2017 "aus persönlichen Gründen" von dem Amt zurückgetreten ist. In der Übergangszeit übernimmt FMC-Chef Rice Powell die Aufgaben mit.

Mazur-Hofsäss kommt vom US Medizintechnikunternehmen Zimmer Biomet, wo sie als Vorstand bereits die EMEA-Region verantwortet. Die ausgebildete Ärztin und Wirtschaftswissenschaftlerin hat zudem Erfahrung bei den Pharmakonzernen Abbott und Roche gesammelt./als/DP/jha

